ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 14:51

Российских борцов допустили до международных соревнований

UWW допустил российских борцов до международных соревнований на условиях МОК

Исполнительный комитет Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

В своём телеграм-канале он рассказал, что на исполкоме был принят ряд решений. Так, помимо допуска борцов из РФ и Белоруссии UWW намерен предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Особенно это касается атлетов, имеющих отношение к военным организациям. Также исполком допустил к стартам юных борцов из сборных до 15 и 17 лет. Их не будут проверять на предмет связи с силовыми организациями.

Россиян допустили до международных соревнований в ещё одном виде спорта

Россиян допустили до международных соревнований в ещё одном виде спорта

А вот российских хоккеистов пока к соревнованиям не допустили. Ранее этим возмутился чемпион мира 1985 года в составе сборной Чехословакии Игорь Либа. Он назвал цирком отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

Обложка ©

ТАСС / Imago images / United World Wrestl

Никита Никонов
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров