Российских борцов допустили до международных соревнований
UWW допустил российских борцов до международных соревнований на условиях МОК
Исполнительный комитет Объединённого мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщил директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.
В своём телеграм-канале он рассказал, что на исполкоме был принят ряд решений. Так, помимо допуска борцов из РФ и Белоруссии UWW намерен предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Особенно это касается атлетов, имеющих отношение к военным организациям. Также исполком допустил к стартам юных борцов из сборных до 15 и 17 лет. Их не будут проверять на предмет связи с силовыми организациями.
А вот российских хоккеистов пока к соревнованиям не допустили. Ранее этим возмутился чемпион мира 1985 года в составе сборной Чехословакии Игорь Либа. Он назвал цирком отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах.
ТАСС / Imago images / United World Wrestl