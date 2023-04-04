Российских борцов допустили до международных соревнований

В своём телеграм-канале он рассказал, что на исполкоме был принят ряд решений. Так, помимо допуска борцов из РФ и Белоруссии UWW намерен предложить МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Особенно это касается атлетов, имеющих отношение к военным организациям. Также исполком допустил к стартам юных борцов из сборных до 15 и 17 лет. Их не будут проверять на предмет связи с силовыми организациями.