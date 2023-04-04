Чемпион мира по хоккею отказался признавать ЧМ без участия россиян

Известный хоккеист, чемпион мира 1985 года в составе сборной Чехословакии Игор Либа назвал цирком отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заявление прозвучало в интервью порталу Športweb .

По словам прославленного спортсмена, без россиян такие соревнования не должны называться чемпионатом мира.

"Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира", — отрезал он.