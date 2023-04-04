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4 апреля, 12:25

Чемпион мира по хоккею отказался признавать ЧМ без участия россиян

Хоккеист Либа назвал цирком отстранение белорусов и россиян от международных турниров

Известный хоккеист, чемпион мира 1985 года в составе сборной Чехословакии Игор Либа назвал цирком отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Заявление прозвучало в интервью порталу Športweb.

По словам прославленного спортсмена, без россиян такие соревнования не должны называться чемпионатом мира.

"Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира", — отрезал он.

Россия может вернуться на ЧМ по хоккею уже в следующем году

Россия может вернуться на ЧМ по хоккею уже в следующем году

Напомним, что совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале прошлого года отстранил от участия в международных соревнованиях российскую и белорусскую сборные из-за ситуации на Украине. Конкретный срок федерация не устанавливала. 22 марта IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов, а глава организации Люк Тардиф заявил, что вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии к участию в международных турнирах может быть поднят не ранее чем через год.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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