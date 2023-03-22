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22 марта, 15:32

IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров сезона 2023/24 под своей эгидой. Решение было принято на заседании совета IIHF сегодня, 22 марта.

"На основании детальной оценки рисков, проведённой известной компанией, которая специализируется на их оценке, связанной с различными глобальными проблемами, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно", говорится в сообщении организации.

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Напомним, IIHF отстранила россиян и белорусов от соревнований в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом ранее СМИ сообщали, что федерация рассматривает варианты допуска сборной РФ на чемпионат мира в 2024 году, так как большинство членов организации якобы выступают за возвращение россиян "хотя бы из бизнес‑соображений".

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ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Александра Вишнякова
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