IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров сезона 2023/24 под своей эгидой. Решение было принято на заседании совета IIHF сегодня, 22 марта.

"На основании детальной оценки рисков, проведённой известной компанией, которая специализируется на их оценке, связанной с различными глобальными проблемами, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно", — говорится в сообщении организации.

Напомним, IIHF отстранила россиян и белорусов от соревнований в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом ранее СМИ сообщали, что федерация рассматривает варианты допуска сборной РФ на чемпионат мира в 2024 году, так как большинство членов организации якобы выступают за возвращение россиян "хотя бы из бизнес‑соображений".