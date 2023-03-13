Россия может вернуться на ЧМ по хоккею уже в следующем году
"Матч ТВ": Члены IIHF хотят вернуть сборную России по хоккею на чемпионат мира в 2024 году
Международная хоккейная федерация (IIHF) рассматривает варианты возвращения сборной России на чемпионат мира в 2024 году. Об этом в понедельник сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник в спортивной организации.
Большинство членов IIHF, по словам собеседника издания, выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира хотя бы из бизнес‑соображений.
"За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран", — утверждает источник "Матч ТВ".
Он добавил, что если решение будет приниматься на конгрессе IIHF путём голосования всех делегатов, то Россию с большой долей вероятности всё-таки допустят на международные турниры.
Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в турнирах. Кроме того, Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Они смогут выступать под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. В IBA объяснили, что политика не должна влиять на спорт.
ТАСС / Валерий Шарифулин