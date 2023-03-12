Миллионеры и лихачи: Как сын депутата Госдумы Иванюженкова попал в криминальную историю в Подольске В подмосковном Подольске убит посетитель кафе. На причастность к преступлению "примеряли" сына депутата Бориса Иванюженкова Артёма. Однако СКР и хоккейный клуб, где он играет, заявили о его алиби. 12 марта, 14:46 Артём Иванюженков (в центре). Фото © ХК "Сочи"

Загадочный детектив

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту драки и убийства в одном из ресторанов Подольска. Первоначально в телеграм-каналах была информация, что 24-летний хоккеист "Сочи" Артём Иванюженков с друзьями якобы праздновал там день рождения друга. За соседним столиком сидела другая компания. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. 23-летний молодой человек получил удар ножом, друзья отвезли его в местную больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Оперативники доставили в следственный отдел всех участников драки. Главным подозреваемым пока является 27-летний местный житель.

23-летний погибший. Фото © SHOT

По сообщениям телеграм-каналов, друзья погибшего говорили, что смертельный удар якобы нанёс Артём Иванюженков. Сам хоккеист скрылся. Вскоре появились сообщения о том, что молодого человека задержали.

Старший помощник руководителя СКР по Московской области Ольга Врадий опровергла информацию о причастности к этой истории Иванюженкова, сообщив, что среди задержанных нет хоккеистов. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", где играет молодой человек, также заявил, что 10 и 11 марта он якобы принимал участие в тренировочных сборах команды. Вскоре и сам Иванюженков выложил в соцсетях видео, в котором призвал не верить непроверенной информации. "Я третий день нахожусь на сборах в Сочи", — утверждает он.

Хоккеист Артём Иванюженков утверждает, что находится на сборах в Сочи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arty_12

Семейные ДТП

Артём Иванюженков, сын экс-главы Минспорта, депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, как и его брат Антон, уже попадали в уголовные дела, однако каждый раз выходили сухими из воды. 11 июля 2020 года Артём насмерть сбил на Октябрьском проспекте в Подольске велосипедиста на своём спортивном BMW X6. Погибшему мужчине было 45 лет, он умер ещё до приезда врачей. Прибывшие на место аварии гаишники почему-то не стали задерживать водителя и проверять его на опьянение.

Борис Иванюженков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Иванюженков-младший нашёлся в больнице, где провёл несколько дней. По городу ходили слухи, что влиятельный отец Артёма якобы специально спрятал его, чтобы тот протрезвел, — в момент ДТП молодой человек якобы был пьян. Лишь после широкого общественного резонанса было возбуждено уголовное дело по статье 264 части 3 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека").

22 мая 2016 года в Подольске на том же самом BMW в ДТП попал родной брат хоккеиста Антон. Ему тогда тоже было 22 года. В аварии пострадали два человека, одна женщина попала в реанимацию и осталась инвалидом. Вместо того чтобы оказать пострадавшим первую помощь, Антон в панике пытался как можно быстрее спрятать номера со своего автомобиля. Очевидцы утверждали, что по внешним признакам парень был нетрезв. Уголовное дело против Иванюженкова закрыли через несколько месяцев по примирению сторон.

Авторитетная семья

Ранее Артём Иванюженков жил за границей. Молодой спортсмен решил пробиваться в спорте через Юниорскую лигу США. Он играл в калифорнийском хоккейном клубе "Акулы Сан Хосе" (San Jose Sharks). Это известный клуб, который состоит в НХЛ. Однако эпидемия коронавируса отменила большинство матчей и молодой человек вернулся на родину. В последнее время он играет в составе команды "Сочи".

Артём Иванюженков (справа). Фото © ХК "Сочи"

Антон тоже занимался хоккеем, играл в юниорской сборной России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата мира 2011 года.

Ещё на момент первого ДТП отец братьев-лихачей Борис Иванюженков был уже действующим депутатом Государственной думы VI созыва от КПРФ. А в 90-е у него вообще был даже министерский портфель.

Иванюженков-старший является учредителем нескольких фирм. Например, подольского хоккейного клуба "Витязь", одноимённой спортивной школы и общественной спортивной организации для инвалидов. Продолжает Иванюженков и свою законодательную деятельность.

Как зарабатывают Иванюженковы

ТЦ "Галерея" в Подольске. Фото © "Яндекс.Карты"

Иванюженков имеет 30% в компании "Дриада", которой принадлежит большой подольский ТЦ "Галерея". Доход в 2021 году— около 140 млн. Свою долю он отдал в доверительное управление Елене Трофимовой — медиаменеджеру, учредителю рекламного агентства и продюсеру проектов Трансконтинентальной медиакомпании.

Согласно базе СПАРК, бизнесом также занимаются Антон и Наталья Иванюженковы, которые контролируют треть ООО "Рыночный комплекс" — компании-оператора торгового центра "Центральный" в подмосковном Подольске. Согласно СПАРК, в 2021 году Рыночный комплекс получил доход в размере около 250 млн.

Любопытно, что в совладельцах Рыночного комплекса состоит американская компания "МЖК Менеджмент ИНК", прописанная в штате Нью-Джерси. И она же участвует в том самом ТЦ "Дриада", доля в котором принадлежит Иванюженкову-старшему. Возможно, что не случайно его младший сын Артём собирался делать свою карьеру именно в США, где у депутата от КПРФ могут быть бизнес-партнёры.

Кто стоит за американским резидентом, выяснить пока не удалось, но есть компания с очень похожим названием — ООО "МЖК-Менеджмент", зарегистрированная в Мытищах и также занимающаяся сдачей коммерческих помещений в аренду.

Некоторое время назад Наталья Иванюженкова в "Фейсбуке"* опубликовала фотографию малыша (возможно, своего внука), украшенную украинским флагом. Из автомобилей она предпочитает BMW. Машинами Иванюженковой активно пользовались дети Антон и Артём, в результате чего на них числится несколько серьёзных нарушений.

Одно из них касается вождения автомобиля без прав в состоянии опьянения (оба сына участвовали в ДТП, в том числе и со смертельным исходом), а второе звучит так: "незаконное использование цветографических схем автомобилей оперативных служб". Проще говоря, Иванюженковы могли разрисовывать машины, чтобы они выглядели как автомобили, например, Следственного комитета.

Супруга также отвечает и за семейную недвижимость. Помимо городских квартир, в которых сейчас живут Антон, Артём и младшая дочь Анастасия, у Иванюженковых есть огромный особняк в элитном посёлке Подольска на Красногвардейском бульваре. Он, земля под ним и ещё один объект, который в базах ЕГРН значится как снятый с учёта, оформлялись на Наталью.

Интересно, что из большинства общедоступных интернет-ресурсов, на которых можно сверить кадастровый номер объекта с его адресом, посмотреть информацию о размерах дома, площади участков и прочее, данные оказались удалены. Возможно, Иванюженковы сами приложили к этому руку, чтобы не портить репутацию народного избранника главы семейства.

*Соцсеть признана экстремистской.

Фото © Shutterstock Почему дети депутата Госдумы каждый раз уходят от ответственности? 0 Потому что их спасает влиятельный отец Потому что у следствия не находится доказательств их вины Потому что они на самом деле невиновные

Авторы Евгений Кузнецов