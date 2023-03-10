Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в турнирах

А ранее Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Они смогут выступать под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. В IBA объяснили, что политика не должна влиять на спорт. Однако такого мнения придерживаются не все: США, Канада и Норвегия приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат мира по боксу. В связи с этим IBA открыла дисциплинарное дело против руководителей национальных федераций, заявивших о бойкоте.