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10 марта, 15:25

Международная федерация фехтования допустила россиян к участию в турнирах

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение принял конгресс FIE, сообщает портал Inside the Games.

В ноябре прошлого года FIE продлила отстранение россиян, но позже организация решила вернуться к обсуждению вопроса на специальном конгрессе.

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А ранее Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Они смогут выступать под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны. В IBA объяснили, что политика не должна влиять на спорт. Однако такого мнения придерживаются не все: США, Канада и Норвегия приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат мира по боксу. В связи с этим IBA открыла дисциплинарное дело против руководителей национальных федераций, заявивших о бойкоте.

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ТАСС / EPA / ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Александра Вишнякова
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