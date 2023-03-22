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22 марта, 18:01

Федерации хоккея решила рассмотреть возвращение россиян на турниры через год

IIHF рассмотрит допуск сборных России и Белоруссии на турниры в марте 2024 года

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация планирует поднять вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии к участию в международных турнирах не ранее, чем через год.

"В марте 2024-го вернёмся к обсуждению вопроса о допуске сборной России и Белоруссии", — сказал Тардиф в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Российскую и белорусскую сборные совет IIHF отстранил от участия в международных соревнованиях в феврале прошлого года из-за ситуации на Украине. Конкретный срок федерация не устанавливала.

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Ранее в IIHF приняли решение о продлении отстранения российских и белорусских хоккеистов. Там заявили, что "повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно".

Обложка ©

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Ирина Фальке
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