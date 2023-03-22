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22 марта, 14:24

Российские футболисты впервые за год выступили на международном турнире под флагом и гимном РФ

Российская юниорская сборная по футболу впервые за год провела матч под флагом и гимном на турнире

Российская национальная сборная по футболу впервые с момента отстранения выступила на поле под государственным флагом и гимном. Речь идёт о женской юниорской сборной России, которая принимает участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди девушек до 17 лет.

Как пишет РИА "Новости", юные футболистки сыграли победный матч с командой Бангладеш, удержав до конца встречи победный счёт 3:0. Особо отличилась Елена Голик, оформив дубль на 5-й и 45-й минутах, а также Анастасия Каратаева, которая забила мяч в ворота соперника на 62-й минуте матча.

Международный турнир проходит в Бангладеш с 20 по 28 марта. В рамках соревнований российской команде также предстоит сыграть со сборными Непала, Бутана и Индии.

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Ранее Лайф сообщал, что российских гимнастов лишили возможности участвовать в чемпионате Европы, который пройдёт в Турции с 15 по 18 июня.

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rfs.ru

Максим Плетнёв
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