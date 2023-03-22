Союз биатлонистов выступил с заявлением после допуска россиян к турнирам по фехтованию
Союз биатлонистов не захотел возвращать российских спортсменов на турниры
Международный союз биатлонистов (IBU) готов в перспективе вести переговоры о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям по примеру фехтования, но время для этого ещё не пришло. Об этом заявили РИА "Новости" в пресс-службе организации.
"Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учётом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении. — Прим. Лайфа), действительны, время для его пересмотра не пришло", — говорится в сообщении.
В союзе напомнили, что обстоятельства, которые стали причиной принятия решения об отстранении биатлонистов, не изменились.
Ранее Лайф писал, что в марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона после начала Москвой спецоперации на Украине. В сентябре организация продлила отстранение.
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