Украину возмутило решение о допуске россиян на международные турниры по фехтованию

На Украине выразили возмущение из-за решения допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований по фехтованию. Соответствующее заявление появилось на сайте Федерации фехтования Незалежной. В нём указано, что украинская сторона и некоторые другие страны категорически возражали возвращению к соревнованиям под эгидой Международной федерации фехтования представителей РФ и Белоруссии.

"Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании. В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта", — говорится в сообщении.