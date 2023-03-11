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10 марта, 21:49

Украину возмутило решение о допуске россиян на международные турниры по фехтованию

На Украине выразили возмущение из-за решения допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований по фехтованию. Соответствующее заявление появилось на сайте Федерации фехтования Незалежной. В нём указано, что украинская сторона и некоторые другие страны категорически возражали возвращению к соревнованиям под эгидой Международной федерации фехтования представителей РФ и Белоруссии.

"Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании. В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Соответствующее решение принял конгресс FIE большинством голосов.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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