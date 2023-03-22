Российских гимнастов лишили возможности участвовать в чемпионате Европы в Турции

Российских и белорусских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции, национальные команды стран не приняли участия в жеребьёвке турнира, которая прошла 21 марта. Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьёвка не стала неожиданностью", — приводит слова Родионенко ТАСС.

При этом тренер выразила надежду, что сборная России сможет выступить на азиатском первенстве в Сингапуре, которое пройдёт с 15 по 18 июня. Это единственный шанс для россиян отобраться на осенний чемпионат мира в бельгийском Антверпене. Чемпионат Европы в Турции же пройдёт с 11 по 16 апреля, в соревнованиях примут участие гимнасты из 39 стран.

Окончательный состав участников олимпийского турнира по спортивной гимнастике в Париже станет известен по итогам первенств континентов, которые состоятся весной 2024 года, а также Кубка мира этого же года. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа следующего года.