Россиян допустили до международных соревнований в ещё одном виде спорта

Всемирная федерация тхэквондо (WT) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Союза тхэквондо РФ.

"Совет Всемирного тхэквондо рассмотрел и принял решение разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие на чемпионатах, проводимых под эгидой WT, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в городе Баку в 2023 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, WT одобрил создание комитета и процесс верификации соответствия участников соревнований и сопровождающего персонала рекомендациям МОК.

Чемпионат мира по тхэквондо в Баку пройдёт с 29 мая по 6 июня.

Главный тренер сборной России Вадим Иванов не ожидает негативной реакции на решение всемирной федерации.

"Мы с президентом нашей федерации [Анатолием Тереховым] летали в Саудовскую Аравию на финал Гран-при в декабре. Мы не ощущали от тренеров, членов совета WTF негативной реакции. То есть абсолютно нормальное общение, такое же, как до всех событий", — сказал Иванов в беседе с ТАСС.

На прошлой Олимпиаде в Токио сборная России выиграла две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Олимпийскими чемпионами стали Максим Храмцов (в категории до 80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг). Российские тхэквондисты заняли первое место в общем зачёте.