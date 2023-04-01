МОК раскритиковал решение о запрете украинским атлетам соревноваться с россиянами
МОК: Решение запретить украинским атлетам соревноваться с россиянами навредит спорту
Решение украинского кабмина запретить своим атлетам соревноваться с россиянами навредит спорту. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.
"Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК ", — цитирует комитет РИА "Новости".
В организации также подчеркнули, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. В МОК добавили, что это противоречит позиции ряда спортсменов с Украины, которые выступают против бойкотов.
Лайф сообщал, что министр украинского правительства Олег Немчинов заявил, что местным спортсменам запретят участвовать в отборе на Олимпиаду 2024 года с россиянами. Ранее МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе. Позднее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах напомнил о 70 войнах по всему миру и уличил в двуличии противников российских атлетов. По его мнению, недовольные решением МОК о допуске к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии страны "грубо пренебрегают очень чётким мнением спецпредставителей ООН, Совета по правам человека".
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