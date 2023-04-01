МОК раскритиковал решение о запрете украинским атлетам соревноваться с россиянами

Решение украинского кабмина запретить своим атлетам соревноваться с россиянами навредит спорту. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете.

"Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК ", — цитирует комитет РИА "Новости".