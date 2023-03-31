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31 марта, 00:39

Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на Олимпиаду с россиянами

Украинским спортсменам запретят участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года, где будут присутствовать российские атлеты. Такое заявление сделал в эфире национального телемарафона министр украинского правительства, член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов.

По его словам, украинское правительство одобрило решение о том, что страна примет участие только в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024, где не будет российских спортсменов. Он также добавил, что участие вне этих критериев "может быть основанием для лишения федерации статуса национальной".

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Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе. Позднее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах напомнил о 70 войнах по всему миру и уличил в двуличии противников российских атлетов. По его мнению, недовольные решением МОК о допуске к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии страны "грубо пренебрегают очень чётким мнением спецпредставителей ООН, Совета по правам человека"

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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