Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на Олимпиаду с россиянами
Украинским спортсменам запретят участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года, где будут присутствовать российские атлеты. Такое заявление сделал в эфире национального телемарафона министр украинского правительства, член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов.
По его словам, украинское правительство одобрило решение о том, что страна примет участие только в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024, где не будет российских спортсменов. Он также добавил, что участие вне этих критериев "может быть основанием для лишения федерации статуса национальной".
Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе. Позднее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах напомнил о 70 войнах по всему миру и уличил в двуличии противников российских атлетов. По его мнению, недовольные решением МОК о допуске к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии страны "грубо пренебрегают очень чётким мнением спецпредставителей ООН, Совета по правам человека"
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