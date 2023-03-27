Украинским шпажисткам не дали развернуть антироссийский плакат на Кубке мира в Китае

Украинские спортсменки пытались провести политическую акцию против РФ на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в китайском Нанкине, но организаторы турнира запретили им проводить эту демонстрацию. Об этом в соцсетях сообщила фехтовальщица Дарья Варфоломеева.

Украинские шпажистки попытались демонстрировать плакат антироссийского содержания. Видео © Twitter / __Inty__

"Во время этапа Кубка мира в Китае мы хотели сфотографироваться с плакатом. Организаторы и Международная федерация фехтования (FIE) не позволили нам этого сделать. FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали", — написала она.