Украинским шпажисткам не дали развернуть антироссийский плакат на Кубке мира в Китае
Украинские спортсмены пытались провести антироссийскую акцию на турнире в Китае
Украинские спортсменки пытались провести политическую акцию против РФ на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в китайском Нанкине, но организаторы турнира запретили им проводить эту демонстрацию. Об этом в соцсетях сообщила фехтовальщица Дарья Варфоломеева.
Украинские шпажистки попытались демонстрировать плакат антироссийского содержания. Видео © Twitter / __Inty__
"Во время этапа Кубка мира в Китае мы хотели сфотографироваться с плакатом. Организаторы и Международная федерация фехтования (FIE) не позволили нам этого сделать. FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали", — написала она.
Видео с моментом попытки провести акцию уже разлетелось по Сети. На кадрах видно, как спортсменки пытаются развернуть плакат с антироссийским содержанием, но организаторы не позволяют им этого сделать, всячески препятствуя украинкам.
Ранее сообщалось, что 10 марта Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах. На Украине моментально выразили своё возмущение по этому поводу. А 16 марта стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян до соревнований.
Twitter / __Inty__