Германия отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России
Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска российских спортсменов
Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась проводить этап Кубка мира в знак протеста против допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на её сайте.
"Решение конгресса FIE снова разрешить участие России и Белоруссии вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за её пределами... Для президиума DFB сейчас немыслимо принять такое решение", — заявила президент федерации Клаудия Бокель.
По её словам, федерация своей позицией показывает, что хотела бы другого результата. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в мае в городе Таубербишофсхайм.
ТАСС / Владимир Смирнов