Германия отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась проводить этап Кубка мира в знак протеста против допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на её сайте.

"Решение конгресса FIE снова разрешить участие России и Белоруссии вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за её пределами... Для президиума DFB сейчас немыслимо принять такое решение", — заявила президент федерации Клаудия Бокель.