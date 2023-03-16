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16 марта, 16:07

Германия отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска российских спортсменов

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась проводить этап Кубка мира в знак протеста против допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на её сайте.

"Решение конгресса FIE снова разрешить участие России и Белоруссии вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за её пределами... Для президиума DFB сейчас немыслимо принять такое решение", — заявила президент федерации Клаудия Бокель.

По её словам, федерация своей позицией показывает, что хотела бы другого результата. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был состояться в мае в городе Таубербишофсхайм.

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Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах. На Украине моментально выразили своё возмущение по этому поводу.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
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