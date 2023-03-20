Финляндия вслед за Германией отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России

Ассоциация фехтования Финляндии (FIE) отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Как сообщается на сайте организации, соревнования должны были пройти в Турку с 23 по 24 сентября.

"Поскольку в сложившихся обстоятельствах организация не могла помешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир", — говорится в сообщении.