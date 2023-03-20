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20 марта, 16:43

Финляндия вслед за Германией отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России

Финляндия отказалась проводить международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Ассоциация фехтования Финляндии (FIE) отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Как сообщается на сайте организации, соревнования должны были пройти в Турку с 23 по 24 сентября.

"Поскольку в сложившихся обстоятельствах организация не могла помешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир", — говорится в сообщении.

Германия отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России

Германия отказалась принимать соревнования по фехтованию из-за России

Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах. На Украине моментально выразили своё возмущение по этому поводу. А 16 марта стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян до соревнований.

Обложка ©

Freepik / viarprodesign

Наталья Исакова
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