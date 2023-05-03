Российских велосипедистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
Российские и белорусские велосипедисты смогут участвовать в международных состязаниях в качестве нейтральных спортсменов. Такое решение вынесло в среду правление Международного союза велосипедистов (UCI).
Ранее организация отстранила наших спортсменов от соревнований после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил соответствующую рекомендацию из-за ситуации на Украине. Но сегодня решение было изменено.
"Разрешить участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, на строгих условиях — в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом", — гласит вердикт UCI.
Ранее Лайф сообщал, что россиян и белорусов допустили на соревнования по гребле на каноэ на аналогичных условиях нейтралитета. Кроме того, Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Между тем Польша формирует коалицию против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, даже когда речь идёт о нейтралитете. Варшава намерена заручиться в этом вопросе поддержкой 36 стран.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин