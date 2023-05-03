Российских велосипедистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Российские и белорусские велосипедисты смогут участвовать в международных состязаниях в качестве нейтральных спортсменов. Такое решение вынесло в среду правление Международного союза велосипедистов (UCI).

Ранее организация отстранила наших спортсменов от соревнований после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил соответствующую рекомендацию из-за ситуации на Украине. Но сегодня решение было изменено.