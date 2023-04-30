Россиян и белорусов допустили на соревнования по гребле на каноэ, но с условием
Каноистов из РФ допустили на международные соревнования в нейтральном статусе
Российских и белорусских каноистов допустили до международных соревнований, но только в качестве нейтральных спортсменов. Такое решение приняла Международная федерация каноэ (ICF), сообщает пресс-служба организации.
А ещё федерация допустит до состязаний тех граждан РФ и Белоруссии, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Для рассмотрения их заявок создадут независимую комиссию.
"Правление Международной федерации каноэ приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", — сказано в заявлении.
Там добавили, что приняли данное решение после тщательных консультаций с международным сообществом гребцов на каноэ. Также были рассмотрены опасения, которые выразили организаторы спортивного мероприятия.
Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Предполагается, что будет запрещено участие спортсменов, которые открыто высказались в поддержку СВО или имеют связи с силовыми ведомствами РФ.