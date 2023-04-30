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30 апреля, 12:05

Россиян и белорусов допустили на соревнования по гребле на каноэ, но с условием

Каноистов из РФ допустили на международные соревнования в нейтральном статусе

Российских и белорусских каноистов допустили до международных соревнований, но только в качестве нейтральных спортсменов. Такое решение приняла Международная федерация каноэ (ICF), сообщает пресс-служба организации.

А ещё федерация допустит до состязаний тех граждан РФ и Белоруссии, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Для рассмотрения их заявок создадут независимую комиссию.

"Правление Международной федерации каноэ приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", — сказано в заявлении.

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Там добавили, что приняли данное решение после тщательных консультаций с международным сообществом гребцов на каноэ. Также были рассмотрены опасения, которые выразили организаторы спортивного мероприятия.

Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Предполагается, что будет запрещено участие спортсменов, которые открыто высказались в поддержку СВО или имеют связи с силовыми ведомствами РФ.

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Vk / Федерация гребли на байдарках и каноэ России / Yulia Kalinovskaya

Илья Суриков
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