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20 марта, 07:10

В Сочи голый неадекват залез на чужой участок и устроил непотребство, попав на видео

В Сочи голый мужчина залез во двор дома, где находились мать и двое маленьких детей

В селе Бестужевское в Сочи во двор одного из частных домов пробрался голый мужчина, устроив там различные непотребства, а прогнать его удалось лишь после того, как хозяйка пригрозила ему оружием. Об этом пишет SHOT.

В Сочи голый мужчина залез во двор дома, где находились мать и двое маленьких детей. Видео © Telegram / SHOT

Как видно на опубликованных кадрах, полностью обнажённый мужчина проник на участок, по которому сперва просто разгуливал, а затем начал стучать в дверь дома. Внутри в этот момент была женщина и двое маленьких детей, а глава семейства уехал в командировку. Поняв, что в дом не попасть, неадекват начал шатать машину, и только когда увидел вооружённую ружьём хозяйку дома — скрылся.

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Telegram / SHOT

Артур Белкин
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