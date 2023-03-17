Опоздавший пассажир пытался зайцем вылететь из Домодедово в Калининград в багажном отделении

Опоздавший на рейс пассажир проник в багажный отсек самолёта, пытаясь улететь из Домодедово в Калининград. Как сообщает SHOT, мужчина должен был лететь домой из столицы рейсом "Уральских авиалиний" в 11:30 утра, но прибежал на регистрацию, когда посадка уже закончилась.

Пока неизвестно, каким образом ему удалось спокойно выйти на перрон, найти самолёт другой авиакомпании (S7), который тоже летел в Калининград, и забраться в багажное отделение, пока туда заносили чемоданы.