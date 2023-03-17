Опоздавший пассажир пытался зайцем вылететь из Домодедово в Калининград в багажном отделении
Опоздавший на рейс пассажир проник в багажный отсек самолёта, пытаясь улететь из Домодедово в Калининград. Как сообщает SHOT, мужчина должен был лететь домой из столицы рейсом "Уральских авиалиний" в 11:30 утра, но прибежал на регистрацию, когда посадка уже закончилась.
Пока неизвестно, каким образом ему удалось спокойно выйти на перрон, найти самолёт другой авиакомпании (S7), который тоже летел в Калининград, и забраться в багажное отделение, пока туда заносили чемоданы.
Зайца нашли. На место приехала полиция, а борт на всякий случай осмотрели кинологи, но ничего запрещённого там не нашли. Сейчас с пассажиром работают сотрудники правоохранительных органов и медики — по всей видимости, мужчина невменяем.
Ранее Лайф писал о пассажирке рейса Ставрополь – Москва, которая станцевала голой и укусила бортпроводника, а началось всё с её желания покурить прямо на борту. А в Домодедово пассажир-неадекват матом орал на борту самолёта и устроил "стриптиз" на стоянке.
Агентство "Москва"/ Денис Гришкин