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27 апреля, 05:53

Под Липецком слесарь пытался поджечь суд и здание администрации, требуя деньги

Житель города Елец в Липецкой области пытался поджечь суд и здание администрации

<p>Житель Липецкой области, пытавшийся поджечь суд и здание администрации. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50610" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Липецкой области, пытавшийся поджечь суд и здание администрации. Фото © SHOT

В Липецкой области слесарь водоканала пытался поджечь суд и здание администрации. Перед этим он записал видео, в котором интересовался, где его деньги, пишет SHOT.

Всё произошло в городе Ельце. 35-летний Юрий вооружился двумя бутылками с коктейлями Молотова и пришёл к администрации Елецкого муниципального района к девяти утра, когда в здании начали собираться первые работники. Сначала он кинул бутылки в администрацию, а после пошёл к зданию суда, атаковав и его. К счастью, попытки поджога оказались неудачными — здания попросту не загорелись.

В настоящее время мужчина уже задержан. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.Теперь правоохранители выясняют мотивы поджигателя.

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Николь Вербер
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