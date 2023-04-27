Под Липецком слесарь пытался поджечь суд и здание администрации, требуя деньги
Житель города Елец в Липецкой области пытался поджечь суд и здание администрации
Житель Липецкой области, пытавшийся поджечь суд и здание администрации. Фото © SHOT
В Липецкой области слесарь водоканала пытался поджечь суд и здание администрации. Перед этим он записал видео, в котором интересовался, где его деньги, пишет SHOT.
Всё произошло в городе Ельце. 35-летний Юрий вооружился двумя бутылками с коктейлями Молотова и пришёл к администрации Елецкого муниципального района к девяти утра, когда в здании начали собираться первые работники. Сначала он кинул бутылки в администрацию, а после пошёл к зданию суда, атаковав и его. К счастью, попытки поджога оказались неудачными — здания попросту не загорелись.
В настоящее время мужчина уже задержан. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.Теперь правоохранители выясняют мотивы поджигателя.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в подготовке теракта. По данным журналистов, мужчина планировал сжечь машины силовиков.