Под Липецком слесарь пытался поджечь суд и здание администрации, требуя деньги

В Липецкой области слесарь водоканала пытался поджечь суд и здание администрации. Перед этим он записал видео, в котором интересовался, где его деньги, пишет SHOT .

Всё произошло в городе Ельце. 35-летний Юрий вооружился двумя бутылками с коктейлями Молотова и пришёл к администрации Елецкого муниципального района к девяти утра, когда в здании начали собираться первые работники. Сначала он кинул бутылки в администрацию, а после пошёл к зданию суда, атаковав и его. К счастью, попытки поджога оказались неудачными — здания попросту не загорелись.