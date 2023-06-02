Россиянам рассказали, по каким признакам вычислить невкусную черешню

Неравномерный окрас и сухой "хвостик" у черешни — это сигнал к тому, что такую ягоду лучше не покупать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалистов "Роскачества".

"В зависимости от сорта цвет черешни может быть и жёлтым, и розовым, и бордовым, и почти чёрным. Таким образом, сам цвет не говорит о спелости. Однако неравномерный окрас может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод", — предупреждают эксперты.

Бурый или сухой черешок говорит о том, что ягода была сорвана давно, хранится уже продолжительное время и утратила свою сочность. Ну а сами плоды должны выглядеть упругими, без помятых или побитых боков. Лопнувшие ягоды — тоже мимо. После покупки черешню тщательно промываем под проточной водой, а храним — только в холодильнике.