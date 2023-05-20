Россиянам рассказали, сколько черешни можно съесть за день без вреда здоровью

В черешне содержатся витамины группы В, а также витамины С, Е, антиоксиданты. Она обладает лёгким мочегонным эффектом, однако в ней очень много фруктозы. Об этом предупредила читателей Лайфа нутрициолог Валентина Салман.

Нутрициолог Валентина Салман. Фото предоставлено Лайфу

По словам нутрициолога, черешня может провоцировать вздутие живота, её стоит исключить из рациона в период обострения гастрита и язвы. Если переесть черешни, то возможна диарея.

"Органическая черешня со своего огорода и выращенная промышленно — это совершенно разные ягоды. Предпочтение стоит отдавать органическим ягодам, а не с производства. На производстве ягоды обрабатывают вредными химическими составами, пестицидами. Но, к сожалению, без химической обработки черешню просто не довезти из дальних стран", — сказала Салман.

Как указала нутрициолог, в день можно съесть 100–150 граммов черешни. При этом лучше это делать в первой половине дня. Эксперт также советует примерно на 20 минут замачивать в воде купленную в магазине черешню. В неё следует добавить чайную ложку соды.