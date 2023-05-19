Диетолог объяснила, в каком случае редис становится вредным для здоровья

Редис является продуктом, который улучшает метаболизм. Если человек не употреблял его регулярно и вдруг решил, что пора это сделать, то не нужно резко менять рацион — лучше просто понемногу добавлять новый продукт в пищу. Как правильно употреблять редис и сколько штук в день можно съесть без вреда для здоровья, в беседе с Лайфом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

"Употреблять его надо умеренно, не более пяти-шести штук в день, а у кого есть проблемы с работой желудка или кишечника, кушать его надо не чаще одного раза в неделю. Противопоказано употреблять редис людям, у кого есть проблемы со щитовидкой. Содержащиеся в нём цианогенные гликозиды могут нанести вред щитовидной железе и привести к образованию зоба", — отметила она.

По словам диетолога, с осторожностью употреблять этот продукт стоит и тем, у кого камни в желчном пузыре. Также разумное потребление важно при обострении заболеваний ЖКТ. Редис едят целиком с кожурой. Специалист обратила внимание на его белую сочную и хрустящую мякоть.

"Редис — это полезные горечи, которые помогают активировать наши вкусовые рецепторы и ускорять процесс насыщения. За это отвечает горчичное масло в его составе. Интенсивность вкуса зависит от селекции, условий выращивания. Чем лучше редис поливают, тем нежнее и сочнее корнеплод", — подчеркнула Микитюк.

Как и любой продукт, который растёт в земле, редис надо тщательно мыть и покупать в проверенных местах, чтобы избежать попадания пестицидов в организм, которыми его обрабатывают. Диетолог добавила, что редис содержит множество витаминов группы В, а также минеральные вещества.