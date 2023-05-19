Эти популярные овощи опасны самым высоким содержанием нитратов

В овощах, несомненно, находится много витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов и клетчатки. Однако для ускорения роста и борьбы с гниением их часто обрабатывают химическими веществами. Самые опасные из них — нитраты, которые могут стать причиной интоксикации, опухолей и грозят увеличением щитовидной железы. Об этом рассказала нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева.

"Нитраты также понижают содержание витаминов С, РР, В2 и Е в сельхозпродукции, ухудшают сохранность плодов. Вместе с тем нитраты способны расширять сосуды", — рассказала "Газете.ру" Киреева.

Больше всего, по словам врача, вредных веществ содержит листовая зелень: петрушка, лук, кинза и сельдерей, — а также свёкла, редис и белокочанная капуста. Средний уровень — в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке, цветной капусте. Меньше всего — в картофеле, репчатом луке, перце, томатах, чесноке. Важно знать, что опасная концентрация всегда выше в тех частях, по которым идёт движение сока: в корнях, черешках, жилках листьев, кожуре.

"Для огурцов, кабачков и тыкв — место прикрепления плода к стеблю, для других овощей нитраты накапливаются в разных частях. В капусте наиболее вредны кочерыжка, верхние листья и прожилки, в моркови, томатах и перце — сердцевина. В свёкле и картофеле — кожура, а в арбузе и дыне — мякоть под коркой", — заключила Киреева.