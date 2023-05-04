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4 мая, 13:51

Россиянам назвали главную опасность ранней клубники

Нутрициолог Музыченко предупредила об избытке нитратов в ранней клубнике

<p>Обложка © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

Клубника, которую вырастили за неделю, априори не может быть натуральной. Для такого быстрого роста используется масса удобрений, напомнила в беседе с "Газетой.ru" диетолог Антонина Музыченко.

Врач уточнила, что сезон клубники в южных регионах России начинается не раньше конца мая – начала июня. Чтобы ягода созрела естественным путём, потребуется 20–35 дней, солнце и тепло.

"Чтобы вырастить клубнику за неделю, производители не скупятся на удобрения. В результате получается ягода с высоким содержанием нитратов, которые в организме преобразуются в нитриты и влияют на состав крови и гемоглобин", — объяснила эксперт.

Поэтому употребление ранней клубники опасно для здоровья, особенно в больших количествах. Её избыток может спровоцировать аллергию, дерматит, общее снижение иммунитета и отравление токсинами.

Тем более не рекомендуется покупать такую ягоду детям. Лучше всего брать отечественную клубнику и не раньше конца мая, советует Музыченко.

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Ранее диетолог Соломатина рассказала, как и когда лучше всего покупать клубнику. Привезённую издалека ягоду для сохранения обрабатывают антибиотиками, поэтому главным индикатором будет её внешний вид.

Ирина Фальке
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