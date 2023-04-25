Россиянам рассказали, как выбрать в магазине клубнику, не накаченную антибиотиками

На данный момент в Москве опасно покупать клубнику, поскольку сезон этой ягоды начнётся не раньше чем через месяц. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, в столице сезон клубники начинается в конце мая – начале июня. Сейчас её поставляют издалека и для сохранения обрабатывают антибиотиками. Их употребление может быть опасным. В будущем антибиотики могут перестать действовать, а человек будет подвержен риску смерти от простых инфекций, считает она.

В связи с опасностью употребления антибиотиков диетолог рекомендовала обращать внимание на внешний вид клубники при её выборе.

"Антибиотики не пахнут и никак себя не проявляют. На глаз и на вкус их невозможно определить. Однако важно знать, что если клубнику продают не в сезон, значит, её откуда-то привезли. Клубника быстро портится. Если она выглядит, как будто её только вчера сорвали, а место сбора её находится далеко, то в ней есть антибиотики", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".