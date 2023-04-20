Врач объяснила, чем чревато высокое содержание антибиотиков в клубнике

Содержание антибиотиков в еде в целом не влияет на организм человека негативно, но если доза большая, то могут появиться проблемы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Анастасия Квасова.

Ранее специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания антибиотиков в 20 раз в выращиваемой в России клубнике. Как рассказал замглавы ведомства Антон Кармазин в беседе с газетой "Известия", за три месяца с начала 2023 года было выявлено 1,7 тысячи случаев, когда фиксировалось критическое число токсичных веществ в продуктах, в том числе импортных.

"По сути, концентрация тетрациклина в клубнике маленькая по сравнению с лечебными дозами антибиотика для лечения взрослого", — подчеркнула Квасова в беседе с Лайфом.

По словам врача, наличие антибиотика в клубнике не вредит организму. Однако такое большое количество этого вещества увеличивает вероятность адаптации патогенов к данному виду антибиотика.

"При заражении человека этим патогеном врачи будут ограничены в выборе терапии, так как патоген уже развил резистентность к антибиотику", — объяснила Квасова.

Ситуация с клубникой демонстрирует необходимость снизить количество применяемых антибиотиков в животноводстве и земледелии. Это нужно для того, чтобы патогены не развивали к ним устойчивость. Однако, подчеркнула терапевт, вместе с тем фермерам придётся ужесточать санитарные меры.