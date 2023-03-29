Врач рассказала, как кишечная палочка при отравлении роллами "ломает" клетки организма

Отравление роллами считается одним из самых опасных отравлений и самых вероятных, поскольку именно на влажных ингредиентах (рис, огурец, лосось, авокадо) и развивается патогенная флора, и в частности кишечная палочка, которую ранее нашли в 40% всех роллов "Филадельфия" в России. О том, что происходит в организме при отравлении в этом случае, Лайфу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт напомнила, что в норме кишечная палочка присутствует в нашем кишечнике и отчасти является помощником, но только определённые её виды. А вот если в организм попадёт патогенная палочка, она в симбиозе с "родной" начинает сильно вредить здоровью.

"Проявляться она может по-разному. Один патоген оседает на клеточной мембране, допустим, кишечника и начинает просто ломать клетки, те же ворсинки. В тонком кишечнике, где осуществляется всасывание питательных веществ, эти вещества просто не могут всосаться. Либо она тормозит деление клеток", — рассказала собеседница Лайфа.

У пациента при это могут начаться диарея, рвота, просто недомогание, общая интоксикация — всё зависит от индивидуальных особенностей организма и количества и вида патогенов, попавших в организм.