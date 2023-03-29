Врач рассказала, как кишечная палочка при отравлении роллами "ломает" клетки организма
Диетолог Соломатина: Отравление роллами считается одним из самых опасных
Отравление роллами считается одним из самых опасных отравлений и самых вероятных, поскольку именно на влажных ингредиентах (рис, огурец, лосось, авокадо) и развивается патогенная флора, и в частности кишечная палочка, которую ранее нашли в 40% всех роллов "Филадельфия" в России. О том, что происходит в организме при отравлении в этом случае, Лайфу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт напомнила, что в норме кишечная палочка присутствует в нашем кишечнике и отчасти является помощником, но только определённые её виды. А вот если в организм попадёт патогенная палочка, она в симбиозе с "родной" начинает сильно вредить здоровью.
"Проявляться она может по-разному. Один патоген оседает на клеточной мембране, допустим, кишечника и начинает просто ломать клетки, те же ворсинки. В тонком кишечнике, где осуществляется всасывание питательных веществ, эти вещества просто не могут всосаться. Либо она тормозит деление клеток", — рассказала собеседница Лайфа.
У пациента при это могут начаться диарея, рвота, просто недомогание, общая интоксикация — всё зависит от индивидуальных особенностей организма и количества и вида патогенов, попавших в организм.
При лёгком течении болезни человек может почувствовать головокружение, недомогание, происходит обезвоживание. С водой теряются электролиты, и могут начаться судороги. Объём циркулирующей жидкости, той же крови, уменьшается, что может привести к тромбообразованию, предупредила диетолог.
Напомним, ранее в "Роскачестве" выяснили, что в 40% роллов "Филадельфия" нашли кишечную палочку. А в 100% случаев были выявлены превышения по количеству микроорганизмов. Академик РАН Геннадий Онищенко успокоил, что никто не будет из-за этого запрещать самое популярное японское блюдо, а кишечная палочка есть даже на наших руках. Эксперт по японской кухне также назвала признаки безопасной "Филадельфии".
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