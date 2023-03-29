Эксперт оценил данные о кишечной палочке в "Филадельфии" и рассказал, когда есть роллы безопасно

Если роллы "Филадельфия" изготовлены из свежей рыбы и от них нет запаха, то есть их не опасно. Об этом рассказал руководитель школы японской кухни Sushi Lover Олег Дербенко в беседе с РИАМО.

Напомним, ранее глава "Роскачества" Максим Протасов сообщил, что в 40% роллов "Филадельфия" нашли кишечную палочку. А в 100% случаев были выявлены превышения по количеству микроорганизмов.

"Это связано с тем, что роллы "Филадельфия" содержат больше всего рыбы и это всегда сырой лосось, температурно не обработанный, поэтому риск наиболее велик. И также способы хранения — замораживания/размораживания — способствуют появлению этих проблем", — пояснил Дербенко.

По словам эксперта, визуально трудно определить, содержит ли ролл кишечную палочку. Но иногда можно увидеть, что рыба в роллах плохого качества — пористая, вялая, не блестящая. На это стоит обратить внимание, отметил Дербенко. Он добавил, что от свежей красной рыбы нет запаха, иногда она пахнет солёной водой, но это не опасно, уточнил специалист.

Комментируя результаты исследования "Роскачества", эксперт выразил мнение, что проверялись заведения, на которые жаловались посетители.

"Из проверенных они определили эти проблемы, разумеется, в самой рискованной рыбе. Поэтому совершенно не стоит опасаться. Ну вот тартар едят же люди. Тартар может быть из рыбы. Если это свежая рыба, то всё без проблем обойдётся", — указал Дербенко.