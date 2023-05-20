Регион

Уведомления отключены

20 мая, 04:00

Раскрыт секрет приготовления бульона, который будет храниться в холодильнике почти полгода

Супы являются одним из самых любимых блюд многих россиян, и это неудивительно, ведь они славятся своими полезными свойствами. Популярны они и благодаря довольно продолжительному сроку годности. Как сообщила главный технолог проекта "Много лосося" Людмила Румянцева, некоторые из них можно хранить в холодильнике до полугода. Об этом и других секретах приготовления незаменимых бульонов она рассказала в беседе с Лайфом.

image

Куриный бульон

Фото © Unsplash

Куриный бульон является одним из самых популярных в российских семьях, и многие мамы с детства прививают детям любовь к этому полезному блюду. Он известен целебными и согревающими свойствами, а также является основой для тайского том яма с креветками или китайского супа с вонтонами.

По словам технолога, чтобы приготовить куриный бульон, подойдёт как вся курица, так и любые её части, кроме грудки. Важно, чтобы мясо не было замороженным. Чтобы придать шелковистому куриному бульону остринки и свежести, при варке необходимо добавить нарезанный имбирь и сельдерей. Кроме того, можно использовать и перец чили — тогда готовое блюдо будет более пикантным и ароматным. После снятия пены рекомендуется варить бульон на слабом огне в течение одного-двух часов.

Специалист советует хранить куриный бульон именно в стеклянной посуде под стеклянной крышкой: так не произойдёт окисление. В холодильнике его можно оставить не более чем на пару суток, а в морозилке он будет храниться в течение четырёх-пяти месяцев.

image

Том ям

Фото © Unsplash

Популярная легенда тайской кухни — пряный азиатский суп с креветками на кокосовом молоке том ям. В его состав входят грибы, придающие супу особый нежный вкус, а также специальная паста. Для его приготовления к горячему куриному бульону нужно добавить имбирь и перец чили, а после закипания — пасту том ям и кокосовое молоко.

Этот бульон хранится в холодильнике три дня. Румянцева пояснила, что заморозить его можно, но не готовый суп с креветками и грибами, а именно жидкость. Тогда том ям может оставаться в морозильнике до нескольких месяцев.

image

Рыбный бульон

Фото © Unsplash

Плотный бульон из белых сортов рыбы считается основным ингредиентом в сингапурском супе лакса. Кроме особых вкусовых качеств он известен как эффективное средство от похмелья. Для его приготовления нужно измельчить в блендере сухие перцы чили, чеснок, лук и немного сушёных креветок. Затем в холодную воду помещается готовая смесь и рыба. Пену после закипания нужно снять, а бульон оставить вариться на слабом огне ещё на полчаса. Крышка не нужна: жидкость выпарится и вкус станет ещё более насыщенным, советует эксперт.

Собеседница Лайфа предупредила, что срок хранения рыбного бульона небольшой: уже после двух дней в холодильнике он становится непригодным к употреблению. Заморозить его можно не более чем на пару недель.

image

Мисо бульон

Фото © Unsplash

Особенный бульон необходим для основы мисо супа — классики японской кухни. Это блюдо принято подавать с разными топингами: лососем, сыром тофу, водорослями и свежими овощами.

Готовят бульон из соевой пасты мисо, хондаши в гранулах, водорослей комбу и стружки тунца. Водоросли нужно залить двумя литрами воды и оставить на слабом огне на 15 минут. Затем следует добавить стружку тунца и оставить варить ещё на 20 минут, потом — хорошо прогреваем и выдерживаем. Процеживаем через сито смесь соевой пасты и хондаши, перемешиваем всё до однородности — и готово.

Мисо суп можно хранить в холодильнике два-три дня, а в морозилке — целых пять-шесть месяцев. Особенно важно, чтобы контейнер был герметичным, резюмировала собеседница Лайфа.

Врач объяснила, чем чревато увлечение азиатскими супами

Врач объяснила, чем чревато увлечение азиатскими супами

Ранее врач назвала супы, которые могут быть опасны для сердца и желудка. Вместе с тем медик указала и на одно преимущество супов над остальными блюдами. Оно заключается в их комплексности: в них есть и белок, и сложные углеводы, и клетчатка в виде овощей.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров