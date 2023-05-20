Раскрыт секрет приготовления бульона, который будет храниться в холодильнике почти полгода

Супы являются одним из самых любимых блюд многих россиян, и это неудивительно, ведь они славятся своими полезными свойствами. Популярны они и благодаря довольно продолжительному сроку годности. Как сообщила главный технолог проекта "Много лосося" Людмила Румянцева, некоторые из них можно хранить в холодильнике до полугода. Об этом и других секретах приготовления незаменимых бульонов она рассказала в беседе с Лайфом.

Куриный бульон Фото © Unsplash

Куриный бульон является одним из самых популярных в российских семьях, и многие мамы с детства прививают детям любовь к этому полезному блюду. Он известен целебными и согревающими свойствами, а также является основой для тайского том яма с креветками или китайского супа с вонтонами.

По словам технолога, чтобы приготовить куриный бульон, подойдёт как вся курица, так и любые её части, кроме грудки. Важно, чтобы мясо не было замороженным. Чтобы придать шелковистому куриному бульону остринки и свежести, при варке необходимо добавить нарезанный имбирь и сельдерей. Кроме того, можно использовать и перец чили — тогда готовое блюдо будет более пикантным и ароматным. После снятия пены рекомендуется варить бульон на слабом огне в течение одного-двух часов.

Специалист советует хранить куриный бульон именно в стеклянной посуде под стеклянной крышкой: так не произойдёт окисление. В холодильнике его можно оставить не более чем на пару суток, а в морозилке он будет храниться в течение четырёх-пяти месяцев.

Том ям Фото © Unsplash

Популярная легенда тайской кухни — пряный азиатский суп с креветками на кокосовом молоке том ям. В его состав входят грибы, придающие супу особый нежный вкус, а также специальная паста. Для его приготовления к горячему куриному бульону нужно добавить имбирь и перец чили, а после закипания — пасту том ям и кокосовое молоко.

Этот бульон хранится в холодильнике три дня. Румянцева пояснила, что заморозить его можно, но не готовый суп с креветками и грибами, а именно жидкость. Тогда том ям может оставаться в морозильнике до нескольких месяцев.

Рыбный бульон Фото © Unsplash

Плотный бульон из белых сортов рыбы считается основным ингредиентом в сингапурском супе лакса. Кроме особых вкусовых качеств он известен как эффективное средство от похмелья. Для его приготовления нужно измельчить в блендере сухие перцы чили, чеснок, лук и немного сушёных креветок. Затем в холодную воду помещается готовая смесь и рыба. Пену после закипания нужно снять, а бульон оставить вариться на слабом огне ещё на полчаса. Крышка не нужна: жидкость выпарится и вкус станет ещё более насыщенным, советует эксперт.

Собеседница Лайфа предупредила, что срок хранения рыбного бульона небольшой: уже после двух дней в холодильнике он становится непригодным к употреблению. Заморозить его можно не более чем на пару недель.

Мисо бульон Фото © Unsplash

Особенный бульон необходим для основы мисо супа — классики японской кухни. Это блюдо принято подавать с разными топингами: лососем, сыром тофу, водорослями и свежими овощами.

Готовят бульон из соевой пасты мисо, хондаши в гранулах, водорослей комбу и стружки тунца. Водоросли нужно залить двумя литрами воды и оставить на слабом огне на 15 минут. Затем следует добавить стружку тунца и оставить варить ещё на 20 минут, потом — хорошо прогреваем и выдерживаем. Процеживаем через сито смесь соевой пасты и хондаши, перемешиваем всё до однородности — и готово.

Мисо суп можно хранить в холодильнике два-три дня, а в морозилке — целых пять-шесть месяцев. Особенно важно, чтобы контейнер был герметичным, резюмировала собеседница Лайфа.