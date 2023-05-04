КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 10:23

Врач объяснила, чем чревато увлечение азиатскими супами

Диетолог Бережная: Азиатские супы опасны для людей, не привыкших к острой кухне

Азиатские блюда могут оказаться чересчур экзотичными для большинства россиян, и перед походом в новое заведение это нужно иметь в виду. Подробнее о тонкостях иностранной кухни рассказала в эфире "Радио Sputnik" гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Дело в том, что пищеварительная система европейца не привыкла к острым блюдам, щедро приправленным специями. Азиатские блюда в российских ресторанах всё же адаптированы и не имеют никакого отношения к тому, что на самом деле едят азиаты, подчеркнула врач. Поэтому эксперименты с любой новой кухней могут закончиться отравлением или аллергией.

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"Среднестатистический европеец без привычки никогда не переварит настоящий азиатский суп — жесточайшие перцы, приправы, добавки. Такие агрессивные продукты могут вызывать воспаление или ожог пищевода, гастрит, энтерит, дуоденит", — предупредила врач.

В азиатских блюдах содержится множество экстрактивных веществ, которые противопоказаны людям с высоким уровнем мочевой кислоты. Она может спровоцировать подагру и другие заболевания, связанные с обменом веществ, в том числе аллергию, отмечает гастроэнтеролог.

Кухня того региона, в котором человек родился, будет для него самой безопасной. Например, борщ или щи для большинства россиян намного полезнее. Различие в том, что азиатские супы малокалорийны, а в нашем холодном климате готовят больше густых супов и с меньшим количеством соли.

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"Генетически мы готовы к продуктам нашей полосы, наши ферментные системы к ним приспособлены, мы готовы их переваривать, они имеют подходящую нам энергетическую ценность", — объяснила Бережная.

Ранее диетолог Круглова назвала супы, которые могут быть опасны для сердца и желудка. Мясная солянка с колбасой, беконом и грудинкой тоже блюдо не на каждый день.

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Ирина Фальке
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