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1 июня, 11:44

Экстрасенс назвала цвета, которые в июне 2023-го носить нельзя — притянут несчастья и финансовые потери

Чтобы удачно прожить не только первый день лета, но и все три месяца, важно обращать внимание на вещи, в которых ходите. Точнее, на их цвета. Экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун рассказала, каких в этом сезоне оттенков лучше избегать.

Как говорит Аделина Блэкмун, во все времена и для любой цивилизации цвета имели важное культурное и метафизическое значение. Определённые оттенки могли подарить удачу или притянуть несчастье. Вот почему в каждой культуре всегда существовали цвета, которых старались избегать или, наоборот, использовали для самых важных в жизни событий. Как оказалось, в июне 2023 года не стоит носить чёрный и синий.

Воздействие цвета на энергетику человека зависит от множества факторов. Их различные комбинации и определяют, будет ли цвет счастливым в этом месте и в это время или нет. В июне 2023 года самыми несчастливыми цветами будут чёрный и синий

Аделина Блэкмун

Астролог, экстрасенс

<p>Воздействие цвета на энергетику человека зависит от множества факторов. Их различные комбинации и определяют, будет ли цвет счастливым в этом месте и в это время или нет. В июне 2023 года самыми несчастливыми цветами будут чёрный и синий</p>
<p>Воздействие цвета на энергетику человека зависит от множества факторов. Их различные комбинации и определяют, будет ли цвет счастливым в этом месте и в это время или нет. В июне 2023 года самыми несчастливыми цветами будут чёрный и синий</p>

За чёрным цветом давно и прочно закрепилась репутация самого мрачного, как говорит экстрасенс. И это убеждение как никогда актуально именно в текущем месяце. Астролог советует: "Постарайтесь избегать чёрного цвета в одежде и аксессуарах во время важных встреч, переговоров, заключения сделок, собеседований и решения любых других вопросов, связанных с деньгами". Также неблагоприятную энергетику имеют и оттенки чёрного. Любой серый цвет точно так же будет притягивать финансовые потери, хотя и не такие масштабные.

Какие цвета ни в коем случае нельзя носить в июне 2023 года. Фото © Shutterstock

Какие цвета ни в коем случае нельзя носить в июне 2023 года. Фото © Shutterstock

По словам Аделины Блэкмун, синий цвет в июне 2023 года — это цвет печали, горя и депрессии. "Самые сильные негативные вибрации имеют насыщенные оттенки синего и однотонные материалы. Если по каким-то причинам вам никак нельзя отказаться от ношения этого цвета, старайтесь облегчить его влияние при помощи ярких аксессуаров или тканей, которые, наряду с синим, имеют и другие цвета". Также не стоит надевать одежду синего цвета слишком часто, чтобы избежать выгорания на работе. А если чувствуете апатию, подавленность и неуверенность в себе, стоит отдать предпочтение одежде других оттенков.

Минимизировать негативное влияние чёрного и синего цветов можно при помощи красного цвета, традиционного цвета жизни и удачи, оранжевого или розового

Аделина Блэкмун

Астролог, экстрасенс

<p>Минимизировать негативное влияние чёрного и синего цветов можно при помощи красного цвета, традиционного цвета жизни и удачи, оранжевого или розового</p>
<p>Минимизировать негативное влияние чёрного и синего цветов можно при помощи красного цвета, традиционного цвета жизни и удачи, оранжевого или розового</p>

Что делать, если чёрные и синие оттенки встречаются в интерьере вашего дома, в домашнем текстиле или аксессуарах? Мелкие вещи можно спрятать на время, постельное бельё, полотенца и пледы этих цветов стоит временно заменить другими.

Минимизировать воздействие чёрных стен или мебели можно, если поставить рядом вазу с живыми цветами или повесить яркую картину

Аделина Блэкмун

Астролог, экстрасенс

<p>Минимизировать воздействие чёрных стен или мебели можно, если поставить рядом вазу с живыми цветами или повесить яркую картину</p>
<p>Минимизировать воздействие чёрных стен или мебели можно, если поставить рядом вазу с живыми цветами или повесить яркую картину</p>

По словам экстрасенса и астролога Аделины Блэкмун, наиболее благоприятными оттенками в июне 2023 года будут нейтральные, природные и пастельные. Они позволят избежать ненужных драм и конфликтов, сгладят острые углы во взаимоотношениях с другими людьми, подарят равновесие, гармонию и спокойствие.

Плата за ошибки прошлого и испытания судьбой: Гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака

Плата за ошибки прошлого и испытания судьбой: Гороскоп на июнь 2023 года для всех знаков зодиака

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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