Обряды для встречи лета, которыми можно притянуть любовь, деньги и удачу

Наши далёкие предки испокон веков знали: как встретишь лето, так проведёшь весь оставшийся год. Конечно, подобные верования основывались на том, что вся Русь жила земледелием. От того, какой взойдёт урожай и будет ли он вовсе, без преувеличения зависелиа жизнь. Поэтому богов-покровителей жаркого сезона пытались всячески задобрить.

"Главным праздником наступающего лета всегда считалась Троица, день Сошествия Святого Духа на Землю. В народе его также называют Пятидесятница, поскольку у данного торжества нет конкретной даты, отмечать его принято на пятидесятый день с момента наступления Пасхи", — говорит экстрасенс.

По словам эксперта, правильно встретить Троицу нужно было ещё уметь. Для начала — навести в доме идеальный порядок: вымести пыль, перестирать всё бельё и, конечно же, выбросить хлам. Но в чистоте требовалось содержать не только жилище, но и себя в первую очередь. Отсюда обязательная баня накануне. Также полагалось помянуть усопших: напечь для них блинов или сходить на могилку, чтобы привести её в божеский вид после зимы.

Что обязательно нужно сделать в первый день лета 1 июня? Фото © ТАСС / Виктор Драчёв

И только после этого можно было вернуться в избу, чтобы украсить её натуральными оберегами: зелёными ветками чабреца, пижмы и полыни. Ровно через сутки растения, что, согласно поверьям, впитывали негатив, выбрасывали. На саму Троицу запрещалось трудиться. Всякая работа считалась грехом. А вот пойти на свидание или даже на сватание — сулило счастье! Те, кто на личную жизнь не сетовал, собирали в доме друзей, угощали и принимали угощения. Чем богаче стол, тем щедрее урожай — истово верили на Руси.

В 2023 году Троица приходится на ночь с 4-го на 5 июня. Согласно традициям, этот праздник встречают весело, с песнями, танцами, подарками, но не во хмелю! Ведь у каждой священной даты есть и свои строгие правила. На Руси верили, что тому, кто напьётся в этот день, нечистые силы заморочат голову, уведут в лес, где будут долго глумиться над несчастным.

"Однако главным запретом в этот день считалось правило не купаться в природных водоёмах. Именно на Троицу, когда многие одинокие девушки встречали суженых, русалки топили, утаскивая на дно всех, особенно молодых, привлекательных парней!" — рассказывает экстрасенс Антон Мамон.

Денежный ритуал на первый день лета 1 июня 2023 года

Как привлечь деньги и богатство с помощью обряда в первый день лета — 1 июня. Фото © Shutterstock

Можно 1 июня 2023 года — в первый день лета — привлечь к себе в жизнь и деньги. Есть очень простой, но действенный ритуал. Для обряда понадобится зерно или хлебные крошки. Всё верно, это угощение для птиц. Кстати, если будете специально что-то покупать, то сдачу смело оставляйте продавцу или пожертвуйте на благотворительность. Вселенная точно оценит такой широкий жест и отблагодарит сполна.

Найдя скопление птиц, начните их угощать, приговаривая: "Птица по зёрнышку себе пропитание добывает, а я по монетке капитал умножаю. Как птиц угощу, так они мне на крыльях денежную удачу принесут". Чтобы обряд наверняка сработал, можно не только скормить всё до конца, но и смастерить недалеко от дома кормушку. Так деньги всегда будут водиться.

Как привлечь любовь в первый день лета — 1 июня

Ритуалы для 1 июня 2023 года, чтобы привлечь любовь и счастье. Фото © Shutterstock

Помимо радостного события, что наступила долгожданная пора, первый день лета — ещё важная эзотерическая дата. 1 июня 2023 года можно прибегнуть к хитрости и наколдовать себе любовь и романтику, которая незамедлительно придёт в вашу жизнь. Сама Вселенная говорит, что нужно сделать. Мы эти подсказки расшифровали и готовы вам рассказать.

Если у вас всё же остались зёрна из предыдущего обряда, то их можно использовать для мощного любовного заговора. Для этого ритуала вам понадобится зёрнышко или луковица цветка, которое вы посадите либо дома в горшке, либо в клумбе на улице. Важно при этом шептать следующие слова: "Зёрнышко со всеми трудностями справляется, в земле укореняется, побеги выпускает, к солнышку тянется. Как земля-матушка каждый побег лелеет, так и милый без меня больше по миру ходить не сможет. Как всходы появятся, так и любовь меня найдёт".