Люди кладут прокладки в обувь — причудливый лайфхак из "Тиктока" становится сверхпопулярным

Не всем нравится такой предмет гардероба, как носки. Если резинка тугая, то она перетягивает кожу и оставляет на ней некрасивые следы. А если слабая, то того хуже, так как к концу пути носок полностью может оказаться где-то в районе пальцев. Блогерша из "Тиктока" с ником @aniezabay1 тоже относится к числу тех, кто считает носки творением дьявола. Но в отличие от большинства она смогла найти им альтернативу. В своём аккаунте девушка показала оригинальный лайфхак, хотя оценили его далеко не все. И реакция некоторых была довольно неоднозначной.

"Я не люблю носить носки, но это не проблема. Вы можете использовать прокладки в качестве стелек в своей обуви", — раскрыла секрет девушка и наглядно продемонстрировала процесс. В ролике видно, как она берёт кроссовку марки Lacoste и ежедневную прокладку, открывает её и кладёт поверх стельки в свою обувь. Как логично предположить, данный предмет женской гигиены отлично впитывает пот, а потому не вызывает неприятных ощущений, несмотря на отсутствие носков при ношении спортивной обуви.

Видео © TikTok / @ aniezabay1

Насколько способ работает, мы сами не выясняли. Однако комментаторы под роликом разошлись не на шутку. Некоторые из них называют подобную фишку просто отличной идеей и даже гениальной. Но есть и те, кто сомневается в методе. Они пишут, что физических и временных затрат уходит не меньше, чем при надевании носков. А кто-то опасается, что столь интимный аксессуар может выпасть в самый неподходящий момент, если вдруг понадобится разуться. Как тут избежать конфуза?

"Я однажды сняла туфли, проработав так весь день, и она действительно выпала. Было очень неловко", — поделилась одна из подписчиц, видимо, решившаяся на смелый эксперимент. Звучит интересно — можно и рискнуть.