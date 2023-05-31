Как Аль Пачино: Назван продукт, благодаря которому сексом можно заниматься до глубокой старости

Морепродукты помогут как мужчинам, так и женщинам сохранять сексуальную активность до глубокой старости, как это происходит в случае с 83-летним голливудским актёром Аль Пачино — он скоро в четвёртый раз станет отцом. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.

"Мужское здоровье можно поддерживать употреблением морепродуктов: мидий, ежей, моллюсков, всего, что водится в морях и океанах. Они способствуют высокому либидо, и мужскому, и женскому. Возможно, Аль Пачино употреблял их в достаточном количестве", — отметила специалист в беседе с NEWS.ru.

По её словам, на мужское здоровье также положительно влияют здоровый сон и отсутствие стрессов. У некоторых активность сперматозоидов может сохраниться чуть ли не до конца жизни. В связи с этим Миллер не исключает, что какие-либо специальные препараты Аль Пачино не употреблял, просто у актёра здоровый организм.