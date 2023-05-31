"Комплекс Электры" : Психиатр объяснила, что заставляет молодых девушек связывать свою жизнь со стариками

Как писал в своё время Зигмунд Фрейд, родители нередко становятся прообразами людей, которых дети в будущем выбирают себе в партнёры. Явление, когда девушки влюбляются в мужчин, похожих на их отца, в психологии имеет название "комплекс Электры". Возможно, именно этим можно объяснить страсть 29-летнего кинопродюсера Нур Альфаллы к мужчинам, которые годятся ей не только в отцы, но даже в дедушки.

Сейчас Нур ждёт ребёнка от 83-летнего Аль Пачино, но до этого её избранниками в разное время становились 79-летний Мик Джаггер, 93-летний Клинт Иствуд и совсем ещё "молодой", по её меркам, миллиардер (62-летний) Николас Берггрюен. И, по словам психотерапевта Ирины Мансуровой, такой выбор партнёра может быть вызван разными причинами и объясняться как позитивным, так и негативным опытом, приобретённым в детстве.

"Может быть, девушка сама росла в семье, где папа был старше и у неё есть наглядный пример гармоничной семьи. Или, напротив, отец был холодный и отстранённый либо его вообще не было, и тогда девушка в спутнике ищет замещающую роль папы и неполученные эмоции и тепло", — рассуждает психотерапевт в беседе с Лайфом.

К слову, очень часто такой союз может иметь преимущества перед тем, который заключают ровесники. Со слов Мансуровой, это объясняется как биологическими, так и психологическими причинами.

"Взрослые мужчины, как правило, имеют жизненный и сексуальный опыт, хотят семью, имеют опыт заботы о ней, несут откровенность, стабильность и покой для женщины. Их интересы более серьёзны, они рассудительны и собранны. Рядом с таким представителем сильного пола девушка себя чувствует как за каменной стеной. Кроме того, девушка может рассчитывать на верность такого партнёра", — перечислила эксперт.

Некоторых женщин, ко всему прочему, привлекает социальный статус и стабильный доход более взрослых мужчин. Но и их, по словам собеседницы Лайфа, не следует осуждать, ведь представительница слабого пола подсознательно беспокоится не только о себе, но и о будущих детях. То есть это совсем не значит, что женщины меркантильны и выходят за старших мужчин замуж только по расчёту, просто финансовое положение играет не последнюю роль.