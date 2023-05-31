"Охотница за звёздными стариками" беременна от 83-летнего Аль Пачино

Молодая возлюбленная легендарного Аль Пачино ждёт ребёнка. Об этом сообщает в среду журнал People. 29-летняя избранница звезды "Крёстного отца" Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности. Самому Аль Пачино сейчас 83 года. Таким образом, когда этому ребёнку исполнится восемнадцать, его отцу должно будет исполниться сто лет.

Легенда кинематографа и начинающая, но уже успешная кинопродюсерша встречаются с апреля 2022 года. Парочка впервые спровоцировала слухи о романе, когда папарацци сфотографировали их за совместным ужином. В прошлом избранница оскароносного актёра встречалась с другими знаменитостями, среди которых были 79-летний Мик Джаггер, 93-летний Клинт Иствуд и совсем ещё "молодой" по её меркам миллиардер (62-летний) Николас Берггрюен. В американских таблоидах Нур Альфаллу недолюбливают и называют "охотницей за звёздными стариками".

У самого Аль Пачино уже есть трое детей, причём новая девушка моложе его старшей дочери. 33-летняя Джули Мари — дочь актёра от тренера по актёрскому мастерству Джен Таррант. А 22-летних близнецов Антона и Оливию легенде кино подарила Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1997 по 2003 год.