79-летний Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз

У 79-летнего американского актёра Роберта де Ниро родился седьмой ребёнок. Он поправил журналиста ET Canada, который во время интервью назвал двукратного обладателя премии "Оскар" отцом шестерых детей.

"Вообще-то семь. Совсем недавно у меня родился ребёнок", — заявил де Ниро.

По словам актёра, он старается быть любящим родителем, тем не менее временами приходится проявлять строгость. Де Ниро добавил, что не любит диктовать правила, однако иногда не бывает другого выбора.

Позже информацию о седьмом ребёнке подтвердил официальный представитель актёра. Пол малыша, как и имя его матери, пока не уточняются.