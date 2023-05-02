КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 18:56

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

Актёр Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян стали родителями. Ребёнок появился на свет 28 апреля, но об этом все узнали лишь 2 мая, когда новоиспечённая мама опубликовала в своём микроблоге видео из роддома.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan

На кадрах можно увидеть не только самого Прилучного, который присутствовал на родах, но и его детей от Агаты Муцениеце. Пол малыша звёздные родители держат в секрете, но подписчики убеждены, что это мальчик. В частности, они определили пол новорожденного по цвету синего сердечка, которое лаконично оставила Зепюр в описании к ролику.

Отметим, что помимо новорождённого сына у 35-летнего Прилучного есть ещё двое наследников — сын Тимофей и дочка Мия.

Хирург сдала Зепюр Брутян, раскрыв, сколько пластических операций сделала новая жена Прилучного

Хирург сдала Зепюр Брутян, раскрыв, сколько пластических операций сделала новая жена Прилучного

Напомним, в мае 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян расписались, а устроили торжество по этому случаю в августе. Лайф писал, что мероприятие обошлось более чем в 15 миллионов рублей. А вот живот Зепюр Брутян заметили уже в августе 2022 года.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan

Наталья Исакова
  • Новости
  • Павел Прилучный
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров