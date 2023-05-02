У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок
Актёр Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян стали родителями. Ребёнок появился на свет 28 апреля, но об этом все узнали лишь 2 мая, когда новоиспечённая мама опубликовала в своём микроблоге видео из роддома.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan
На кадрах можно увидеть не только самого Прилучного, который присутствовал на родах, но и его детей от Агаты Муцениеце. Пол малыша звёздные родители держат в секрете, но подписчики убеждены, что это мальчик. В частности, они определили пол новорожденного по цвету синего сердечка, которое лаконично оставила Зепюр в описании к ролику.
Отметим, что помимо новорождённого сына у 35-летнего Прилучного есть ещё двое наследников — сын Тимофей и дочка Мия.
Напомним, в мае 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян расписались, а устроили торжество по этому случаю в августе. Лайф писал, что мероприятие обошлось более чем в 15 миллионов рублей. А вот живот Зепюр Брутян заметили уже в августе 2022 года.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan