У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился ребёнок

Актёр Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян стали родителями. Ребёнок появился на свет 28 апреля, но об этом все узнали лишь 2 мая, когда новоиспечённая мама опубликовала в своём микроблоге видео из роддома.

На кадрах можно увидеть не только самого Прилучного, который присутствовал на родах, но и его детей от Агаты Муцениеце. Пол малыша звёздные родители держат в секрете, но подписчики убеждены, что это мальчик. В частности, они определили пол новорожденного по цвету синего сердечка, которое лаконично оставила Зепюр в описании к ролику.