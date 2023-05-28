Врач оценил шансы пожилых мужчин зачать здорового ребёнка

Чем старше мужчина становится, тем больше формируется генетических нарушений во время созревания сперматозоидов в его организме. Об этом предупредил уролог-андролог Мануэль Забитцер.

"Казалось бы, проблем с отцовством у пожилого человека быть не должно. Но. После 40 лет уровень андрогенов у мужчин снижается. Из-за этого уменьшается и половое влечение, так что проблемки могут быть чисто техническими. Даже если каким-то чудом ребёнка получится зачать, не факт, что он родится здоровым", — написал Забитцер в своём телеграм-канале, добавив, что чем старше мужчина, тем больше формируется генетических нарушений во время созревания сперматозоидов.