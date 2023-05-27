Уролог предупредил мужчин об опасности микоплазмоза
Уролог Забитцер: Симптомы микоплазмоза похожи на проявления других болезней
Микоплазмозом называют воспаление мочеполового тракта, он относится к заболеваниям, передающимся половым путём (ЗППП). Симптомы болезни у мужчин не носят уникального характера, во многих случаях те же симптомы могут быть вызваны другими видами заболеваний, об этом в своём Telegram-канале рассказал уролог Мануэль Забитцер.
В частности, схожие проявления есть у уреаплазмоза:
- резь и боль во время мочеиспускания, жжение;
- прозрачные выделения из уретры в утренние часы;
- покраснение и отёк губок уретры, их слипание по утрам.
Если болезнь не начать вовремя лечить, может развиться хронический микоплазмоз, который проявится в воспалении суставов, увеличении лимфатических узлов и нарушении функции почек.
Мужское здоровье — вопрос деликатный и требует к себе внимательного отношения. Собрали для мужчин советы уролога о том, какие практики помогут избежать эректильной дисфункции.
Freepik