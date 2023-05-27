Уролог предупредил мужчин об опасности микоплазмоза

Микоплазмозом называют воспаление мочеполового тракта, он относится к заболеваниям, передающимся половым путём (ЗППП). Симптомы болезни у мужчин не носят уникального характера, во многих случаях те же симптомы могут быть вызваны другими видами заболеваний, об этом в своём Telegram-канале рассказал уролог Мануэль Забитцер.

В частности, схожие проявления есть у уреаплазмоза: резь и боль во время мочеиспускания, жжение;

прозрачные выделения из уретры в утренние часы;

покраснение и отёк губок уретры, их слипание по утрам.

Если болезнь не начать вовремя лечить, может развиться хронический микоплазмоз, который проявится в воспалении суставов, увеличении лимфатических узлов и нарушении функции почек.