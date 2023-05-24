Мужчинам рассказали о способах поддерживать здоровую сексуальную жизнь

Физическая активность, витамины и медитации могут помочь в нормализации потенции у мужчин. Об этом заявил врач-уролог клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев.

Он указал, что предотвратить эректильную дисфункцию можно, соблюдая несколько несложных правил. Они помогут улучшить состояние сосудов половых органов. Так, эксперт посоветовал заниматься физической активностью и сексом в светлое время суток.

"Солнечные ванны, физическая и кардиоактивность 30 минут в день — это хорошо для сердца, а значит, и для потенции. Чем дольше мужчина находится в условиях сумерек и приглушённого освещения, тем больше у него вырабатывается мелатонина. Этот гормон успокаивает организм, помогает заснуть, но не способствует повышению либидо. Поэтому рекомендуется заниматься сексом при свете", — сказал он в беседе с изданием "Страсти".

Врач посоветовал избавляться от стресса и негатива с помощью йоги, восточных практик дыхания и медитации. Также стоит увеличить количество растительной пищи в рационе и ограничить потребление жирной еды животного происхождения. В вопросе алкоголя лучше выбирать красное вино, но в умеренных количествах — один бокал раз в два дня.

Стародубцев рекомендовал поддерживать уровень витаминов и микроэлементов. Например, цинк помогает увеличить количество спермы и подвижность сперматозоидов, а витамин Е положительно влияет на половые железы.

"Также не забывайте о девясиле — он способствует усилению кровоснабжения половых органов и увеличению подвижности сперматозоидов", — подчеркнул медик.

Многие продукты помогают побороть проблемы с эрекцией. Например, лук, чеснок и перец чили полезны для стимуляции кровообращения. Бананы нормализуют кровяное давление и повышают либидо. Авокадо, тунец, лосось и оливковое масло улучшают кровоток, а кофе и вовсе действует как "Виагра".