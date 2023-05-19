Житель Петербурга перепил таблеток для эрекции и упал в обморок на улице

На севере Санкт-Петербурга 23-летний молодой человек упал в обморок из-за чрезмерного приёма таблеток для потенции, пишет "Фонтанка" .

Инцидент произошёл вечером 18 мая на Комендантском проспекте. По данным издания, молодому человеку вызвали скорую помощь, после чего медики увезли его в больницу. Там у парня диагностировали острое отравление. Как оказалось, он переборщил с пилюлями для мужской силы. По факту случившегося полицейские проводят проверку.