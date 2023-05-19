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19 мая, 15:07

Житель Петербурга перепил таблеток для эрекции и упал в обморок на улице

На севере Санкт-Петербурга 23-летний молодой человек упал в обморок из-за чрезмерного приёма таблеток для потенции, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошёл вечером 18 мая на Комендантском проспекте. По данным издания, молодому человеку вызвали скорую помощь, после чего медики увезли его в больницу. Там у парня диагностировали острое отравление. Как оказалось, он переборщил с пилюлями для мужской силы. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Таблетки для эрекции спасут людей от рака

Таблетки для эрекции спасут людей от рака

Ранее стало известно, что производитель "Виагры" перестал поставлять препарат в Россию. При этом в Минздраве заверили, что на рынке есть множество аналогов, включая отечественные.

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Freepik

Наталья Исакова
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