Инфаркт яичка: Названо 3 признака грозной ситуации, которая требует ампутации
Уролог Забитцер предупредил об инфаркте яичка, с которым невозможно бороться
Немецкий уролог-андролог Мануэль Забитцер рассказал об опасности инфаркта яичка. Специалист отметил, что бороться с этим заболеванием невозможно, так как оно в любом случае приводит к омертвению тканей и требует удаления яичка.
"Инфаркт приходит, как правило, в результате перекрута семенного канатика и пережатия яичковой артерии. Перекрут, в свою очередь, развивается на фоне сильного переохлаждения или травмы, когда наступает спазм мышцы, поднимающей яичко", — написал Забитцер в своём телеграм-канале.
Уролог добавил, что при инфаркте яичка ощущается сильная боль. Ещё два признака тревожной ситуации — увеличение и покраснение мошонки на стороне поражения. Врач добавил, что итог заболевания один — омертвение тканей и удаление яичка.
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