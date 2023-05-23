Инфаркт яичка: Названо 3 признака грозной ситуации, которая требует ампутации

Немецкий уролог-андролог Мануэль Забитцер рассказал об опасности инфаркта яичка. Специалист отметил, что бороться с этим заболеванием невозможно, так как оно в любом случае приводит к омертвению тканей и требует удаления яичка.

"Инфаркт приходит, как правило, в результате перекрута семенного канатика и пережатия яичковой артерии. Перекрут, в свою очередь, развивается на фоне сильного переохлаждения или травмы, когда наступает спазм мышцы, поднимающей яичко", — написал Забитцер в своём телеграм-канале.