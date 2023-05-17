Уролог раскрыл, как пчёлы могут помочь подтянуть мужское здоровье
Уролог Забитцер посоветовал есть прополис для потенции
Ежедневное употребление прополиса повышает иммунитет, усиливает кровоток, уменьшает старение, способствует улучшению выработки гормонов, успокаивает нервную систему и в целом полезно для потенции. Об этом заявил уролог-андролог Мануэль Забитцер.
"Стресс, экология, неправильный образ жизни отрицательно сказываются на мужском здоровье... Я советую употреблять прополис при воспалениях простаты. Данный продукт снимает воспаление, спазм и убивает микробы", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Мануэль Забитцер предупредил россиянок, что после секса обязательно нужно сходить в туалет. В противном случае, отметил он, может появиться цистит.
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