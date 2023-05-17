Уролог раскрыл, как пчёлы могут помочь подтянуть мужское здоровье

Ежедневное употребление прополиса повышает иммунитет, усиливает кровоток, уменьшает старение, способствует улучшению выработки гормонов, успокаивает нервную систему и в целом полезно для потенции. Об этом заявил уролог-андролог Мануэль Забитцер.

"Стресс, экология, неправильный образ жизни отрицательно сказываются на мужском здоровье... Я советую употреблять прополис при воспалениях простаты. Данный продукт снимает воспаление, спазм и убивает микробы", — написал он в телеграм-канале.