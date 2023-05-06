"Эффект не заставит себя ждать": Уролог поделился рецептом салата для мужской силы
Уролог Забитцер посоветовал мужчинам есть салат из репы для повышения потенции
Продукты, повышающие потенцию у мужчин, насыщают организм полезными микроэлементами, витаминами и веществами, положительно влияющими на интимную жизнь. К их числу принадлежат семена репы. Из них, в частности, можно приготовить салат для повышения мужской силы, рецепт которого и раскрыл уролог-андролог Мануэль Забитцер в своём Telegram-канале.
"Отварную протёртую репу смешай с протёртой морковью в пропорции 1:1, затем добавь одну чайную ложку мёда. Готовое средство ешь по 60 граммов три раза в день. Видимый эффект не заставит себя ждать", — поделился медик.
А ранее уролог Гусейин Садыков назвал напиток, который оказывает губительное влияние на мужское здоровье. Помимо проблем с эрекцией он, по словам врача, вызывает развитие ожирения, гиперхолестеринемии, гипогонадизма и инсулинорезистентности.
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