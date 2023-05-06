"Эффект не заставит себя ждать": Уролог поделился рецептом салата для мужской силы

Продукты, повышающие потенцию у мужчин, насыщают организм полезными микроэлементами, витаминами и веществами, положительно влияющими на интимную жизнь. К их числу принадлежат семена репы. Из них, в частности, можно приготовить салат для повышения мужской силы, рецепт которого и раскрыл уролог-андролог Мануэль Забитцер в своём Telegram-канале.

"Отварную протёртую репу смешай с протёртой морковью в пропорции 1:1, затем добавь одну чайную ложку мёда. Готовое средство ешь по 60 граммов три раза в день. Видимый эффект не заставит себя ждать", — поделился медик.