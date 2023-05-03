Уролог назвал напиток, который оказывает губительное влияние на мужское здоровье

Несмотря на то что в обществе бытует миф о "чудотворном" эффекте спиртного на эрекцию, на деле же алкоголь причиняет эректильной функции значительный вред. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал руководитель "Центра мужского здоровья" "Нова Клиник", уролог-андролог Гусейин Садыков.

"Конечно, в первые минуты либидо может повыситься за счёт общей эйфории, однако половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно", — пояснил специалист.

По словам Садыкова, пиво в больших количествах вызывает гормональный дисбаланс. А всё из-за фитогормонов в его составе, сходных по структуре с эстрогенами. В результате происходит дисбаланс тестостерона и эстрогенов, а это, в свою очередь, влияет на развитие ожирения, гиперхолестеринемии, гипогонадизма, инсулинорезистентности. Все эти патологии связаны с воздействием на эрекцию.