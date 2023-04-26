Врач объяснила, как офис убивает мужское здоровье и ведёт к простатиту и импотенции
Уролог Курышкина: Главный враг офисного сотрудника — простатит
Простатит — бич офисных сотрудников. Кадр из сериала "Офис" (2005 – 2013) / © сайт "Кинопоиск"
Для нормальной работы все органы в организме человека должны хорошо кровоснабжаться. А это напрямую связано с движением — никакого "застоя" из-за нехватки активности быть не должно. Вот почему долгое сидение в офисе в статичной позе так вредит мужскому здоровью. По словам врача-уролога, заведующей хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактики медицины Минздрава России Юлии Курышкиной, главный враг офисного сотрудника — заболевания простаты, которые без лечения и при сидячем образе жизни чреваты серьёзными осложнениями и хронизацией процесса.
"При длительном нахождении в одной позе, особенно при длительном сидении, мышцы практически не участвуют в циркуляции крови и лимфы. И всё это ведет к кислородному голоданию предстательной железы, провоцирует снижение иммунитета простаты, и бактерии могут проникнуть в железу из других органов мочеполовой системы, а также из кишечника. Если железа воспаляется, развивается простатит", — объясняет собеседница Лайфа.
Курышкина напомнила, что эрекция у мужчин также зависит от наполнения пещеристых тел кровью, поэтому отсутствие физических нагрузок и сидячий образ жизни ведёт к проблемам в сексуальной жизни. По словам уролога, долгое сиденье на стуле ко всему прочему ещё и нагревает зону паха. А эта область очень чувствительна к температурам — нагрев яичек ухудшает качество сперматозоидов и снижает выработку мужского полового гормона — тестостерона.
"Для профилактики этих неприятных заболеваний старайтесь делать перерывы при работе в офисе каждые 2-3 часа. Необходимо встать размяться, сделать небольшую гимнастику", — призывает читателей Лайфа Юлия Курышкина.
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